Новые неубиваемые Apple Watch Ultra будут легче нынешней версии

Это стало известно из сообщения китайского источника на Weibo, который ранее правильно предугадал запуск жёлтой модели iPhone 14.

Текущая версия часов Ultra с корпусом из титана весит 61,3 г. Это почти вдвое больше, чем весит самая лёгкая модель Apple Watch Series 8 (41 мм, алюминий) — 31,9 г. И значительно тяжелее, чем другие модели S8:

41 мм, нержавеющая сталь: 42,3 г

45 мм, алюминий GPS + Cellular: 39,1 г

45 мм, нержавеющая сталь: 51,5 г

В сообщении на Weibo не указывается конкретный вес, поэтому мы не знаем, насколько сильно вес новинки будет меньше, чем у текущей модели.