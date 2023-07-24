Новые неубиваемые Apple Watch Ultra будут легче нынешней версии

22:16, 24 июля 2023
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Новые неубиваемые Apple Watch Ultra будут легче нынешней версииНаконец-то они станут чуть более незаметными
Компания Apple планирует снизить вес своих часов Apple Watch Ultra, которые в настоящее время весят почти в два раза больше, чем самые лёгкие модели Series 8.
Это стало известно из сообщения китайского источника на Weibo, который ранее правильно предугадал запуск жёлтой модели iPhone 14.
Текущая версия часов Ultra с корпусом из титана весит 61,3 г. Это почти вдвое больше, чем весит самая лёгкая модель Apple Watch Series 8 (41 мм, алюминий) — 31,9 г. И значительно тяжелее, чем другие модели S8:
- 41 мм, нержавеющая сталь: 42,3 г
- 45 мм, алюминий GPS + Cellular: 39,1 г
- 45 мм, нержавеющая сталь: 51,5 г
В сообщении на Weibo не указывается конкретный вес, поэтому мы не знаем, насколько сильно вес новинки будет меньше, чем у текущей модели.