Новые очки помогут предотвратить эпилептические припадки

Линзы регулируются небольшими изменениями температуры, которые активируют их способность блокировать более 98% света в диапазоне волн от 660 до 720 нм. Этот диапазон считается одним из самых опасных для людей с светочувствительной эпилепсией, так как вызывает приступы у большого числа пациентов.

По словам профессора нейробиологии Университета Бирмингема Зубаира Ахмеда, работа над проектом началась четыре года назад и казалась чем-то похожим на научную фантастику. Сегодня же они смогли продемонстрировать, как можно использовать жидкокристаллические линзы для блокировки определенных световых волн.

Очки оснащены небольшим устройством, которое встроено в оправу и нагревает линзы до комфортной температуры для человека. Это позволяет блокировать вредный свет в тех ситуациях, когда существует риск приступа, например, при просмотре телевизора или игре в компьютерные игры.

Команда ученых продолжает работу над улучшением прототипа и планирует провести дополнительные испытания. В настоящее время очки работают при температуре до 26 °C, но для использования в более жарких условиях потребуется дальнейшая доработка.