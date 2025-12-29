Новые пользователи YouTube столкнулись с тонной ИИ-мусора в рекомендациях

К такому выводу пришли аналитики Kapwing, изучив рекомендации Shorts для «чистых» аккаунтов. В ходе эксперимента команда вручную проанализировала первые 500 роликов в ленте новых пользователей.

До 33% рекомендаций составили так называемые ИИ-слоп или Brainrot-видео. Это короткие абсурдные клипы, сгенерированные ИИ и рассчитанные исключительно на удержание внимания. Это не авторский контент, а массово штампуемые ролики без смысла и сюжета.

При этом такой «цифровой мусор» приносит серьезные деньги. Например, индийский канал с ИИ-видео про обезьян набрал более 2,4 млрд просмотров и, по оценке Kapwing, зарабатывает свыше $4 млн в год. В США похожие каналы суммарно собрали более 3 млрд просмотров.

YouTube оказался в сложной ситуации: платформа продвигает ИИ-инструменты, но рискует доверием зрителей и рекламодателей.

Исследователи отмечают, что при нынешних алгоритмах объем автоматически сгенерированного контента может начать вытеснять живое творчество из рекомендаций.