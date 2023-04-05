Новые проблемы у Google: бунт рабочих в Великобритании

Люди высказываются о необходимости консультаций с представителями администрации, требуют уважения к себе и внимания к своим требованиям.

Бастующих поддержал профсоюз Unite, в состав которого входят сотни британских сотрудников Google. А всего в британских офисах IT-гиганта работает около пяти тысяч человек.

По словам регионального сотрудника Unite Мэтта Уэйли, «… Google нужно прислушаться к собственному совету не быть злым». При этом один из сотрудников Google, участвовавший в забастовке рассказал, что переговоры с руководством были крайне неприятными. По его словам, в Google существует процесс увольнения сотрудников по определённой причине, чтобы люди могли высказаться и их услышали, но опасения сотрудников так и остались без внимания руководства.

«Работники и Unite не отступят, пока Google не разрешит сотрудникам полное представительство профсоюзов, не будет должным образом участвовать в процессе консультаций и не будет относиться к своим сотрудникам с уважением и достоинством, которых они заслуживают», — подчеркнул сотрудник профсоюза Уэйли.