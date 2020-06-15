Наука и технологии
Сегодня 14:21
Новые процессоры Rocket Lake от Intel могут выйти лишь в 2021 году
При этом они могут сменить название архитектуры с Willow Cove на Cypress Cove
Чем ближе конец года, тем больше по сети ходит слухов о том, что же ждет нас в году следующем. Так, судя по самым свежим данным, новые процессоры Rocket Lake от Intel могут выйти лишь в 2021 году.
Что интересно, хоть в основу Rocket Lake и ляжет архитектура Willow Cove, которая также стала основной для будущих мобильных чипов Tiger Lake, Intel все же решила не называть архитектуру Rocket Lake своим настоящим именем, выбрав вместо этого название Cypress Cove. По крайней мере об этом сообщают данные интернет-инсайдеров.
Что же до даты выхода новых процессоров Rocket Lake, то она может быть назначена аж на начало 2021 года. К слову, в таком случае свежее решение от Intel будет вынуждено соревноваться с настольными Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3.