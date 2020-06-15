Новые процессоры Rocket Lake от Intel могут выйти лишь в 2021 году

Что интересно, хоть в основу Rocket Lake и ляжет архитектура Willow Cove, которая также стала основной для будущих мобильных чипов Tiger Lake, Intel все же решила не называть архитектуру Rocket Lake своим настоящим именем, выбрав вместо этого название Cypress Cove. По крайней мере об этом сообщают данные интернет-инсайдеров.

Что же до даты выхода новых процессоров Rocket Lake, то она может быть назначена аж на начало 2021 года. К слову, в таком случае свежее решение от Intel будет вынуждено соревноваться с настольными Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3.