Новые протезы позволят чувствовать потерянные конечности

Вся суть протезирования заключается в том, чтобы позволить людям, потерявшим ту или иную конечность, вернуться к полноценной жизни. Так, человеку с ампутированной ногой достаточно трудно передвигаться, но протезирование заметно облегчает его жизнь. Однако недостатком протезирования является то, что протез никогда не заменит настоящую ногу. Но последние исследования приблизились к тому, чтобы этот недостаток максимально ушел из жизни людей с ограниченными возможностями.