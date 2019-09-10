Новые протезы позволят чувствовать потерянные конечности

Так, благодаря работе, проведенной командой ученых, получилось создать модифицированный протез с определенными датчиками и электродами, способный дать пациентам возможность “чувствовать” свои ступни и колени.
Исследователи за базовый протез взяли продукт от компании Ossur, уже изначально оснащенный микропроцессором и датчиком угла. Затем они модифицировали стельку, используя семь датчиками в области ступни, которые используются для передачи сигналов в настоящей конечности. Вся эта информация будет отправлена на имплант, прикрепленный к большеберцовому нерву пациента, с помощью которого мозг сможет интерпретировать полученные сигналы как обратную связь от конечности.