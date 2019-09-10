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Новые протезы позволят чувствовать потерянные конечности

Надеемся, подобных открытий будет все больше
Вся суть протезирования заключается в том, чтобы позволить людям, потерявшим ту или иную конечность, вернуться к полноценной жизни. Так, человеку с ампутированной ногой достаточно трудно передвигаться, но протезирование заметно облегчает его жизнь. Однако недостатком протезирования является то, что протез никогда не заменит настоящую ногу. Но последние исследования приблизились к тому, чтобы этот недостаток максимально ушел из жизни людей с ограниченными возможностями.

Так, благодаря работе, проведенной командой ученых, получилось создать модифицированный протез с определенными датчиками и электродами, способный дать пациентам возможность “чувствовать” свои ступни и колени.

Исследователи за базовый протез взяли продукт от компании Ossur, уже изначально оснащенный микропроцессором и датчиком угла. Затем они модифицировали стельку, используя семь датчиками в области ступни, которые используются для передачи сигналов в настоящей конечности. Вся эта информация будет отправлена ​​на имплант, прикрепленный к большеберцовому нерву пациента, с помощью которого мозг сможет интерпретировать полученные сигналы как обратную связь от конечности.

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