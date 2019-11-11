Новые российские роботы смогут уничтожать и танки, и летающие беспилотники

Так, судя по последним данным, новейший комплекс будет состоять из следующих типов роботов: 12-килограммового носимого робота, легкого робота весом 200 кг, 2-тонного робота, который будет возить легкого, боевого робота “Нерехта”, а также роботизированной версии десантного бронетранспортера “Ракушка”. Начальник военного представительства, отвечающего за испытания “Кунгаса”, Леонид Масленников рассказал, что на данный момент все пять роботов проходят тестирование на территории центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации.

”Впервые разработчики сделали так, что разные роботы могут управляться из одного пункта, в рамках единой информационной сети”, — рассказали на телеканале “Звезда”.