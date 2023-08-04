Новый российский биопрепарат защитит растения от опустынивания

На основе бактерий из самых засушливых почв исследователи из Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева (АГУ) разработали биопрепарат, стимулирующий иммунитет растений в условиях опустынивания.

Опустынивание и засуха, приводящая к песчаным бурям, — проблемы для Астраханской области. Решить их можно, отмечает одна из исследователей, руководитель научно-образовательного центра прикладной биологии и агробиотехнологий АГУ Анна Федотова, с помощью восстановления растительного покрова: он поможет закрепить опесчаненные почвы и предотвратить процессы ветровой эрозии. Однако дефицит почвенной влаги и высокая испаряемость создают сложные условия для развития растений.

Живущие в такой непригодной для жизни почве микроорганизмы выработали определенные защитные механизмы, которые позволяют им выжить. Разработанный учеными биопрепарат создан на основе штаммов бактерий из самых опустыненных, засоленных и засушливых почв Астраханской области.

Обработанные им семена образуют капсулу, позволяющую сохранить влагу, что помогает повысить устойчивость растений к стрессовым факторам окружающей среды. Проведенные специалистами исследования показывают, что в результате при посадках увеличивается всхожесть, растения укрепляются даже в отсутствие воды и в жарком климате, повышается эффективность мелиорации — мер по повышению плодородности почв.