Новые санкции США запретят оказывать IT-услуги России

Новые ограничения касаются как прямых, так и косвенных поставок из США, включая экспорт и реэкспорт IT-консалтинга, проектирования инфраструктуры и поддержки программного обеспечения для управления производством.

Согласно постановлению, запрещается оказывать услуги любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, за исключением компаний, находящихся в собственности или под контролем граждан США.

Минфин уточнил, что определенные операции в сфере телекоммуникаций и интернета, а также гуманитарные операции не подпадают под запрет, чтобы не ущемлять потребности гражданского общества.

Эти меры направлены на усиление давления на Россию, ограничивая ее доступ к ключевым IT-услугам.