Новые санкции США запретят оказывать IT-услуги России

Опубликовано 13 июня 2024, 07:16
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Новые санкции США запретят оказывать IT-услуги РоссииНачиная с 12 сентября
Минфин США объявил о расширении санкций против России, включив запрет на оказание ряда IT-услуг с 12 сентября.
Новые ограничения касаются как прямых, так и косвенных поставок из США, включая экспорт и реэкспорт IT-консалтинга, проектирования инфраструктуры и поддержки программного обеспечения для управления производством.
Согласно постановлению, запрещается оказывать услуги любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, за исключением компаний, находящихся в собственности или под контролем граждан США.
Минфин уточнил, что определенные операции в сфере телекоммуникаций и интернета, а также гуманитарные операции не подпадают под запрет, чтобы не ущемлять потребности гражданского общества.
Эти меры направлены на усиление давления на Россию, ограничивая ее доступ к ключевым IT-услугам.