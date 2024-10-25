Новые сенсоры улучшили переработку электронных отходов

Основная задача новых сенсоров — быстро и точно определить состав различных пластиков, чтобы их можно было сортировать и перерабатывать без потери качества. В ходе исследования были изучены 23 типа полимеров с использованием гиперспектральных и точечных спектральных сенсоров, что позволило выявить ключевые параметры для надежного различия пластиков.

Одной из проблем в переработке является высокая доля черных полимеров, которые не распознаются инфракрасными сенсорами из-за своей способности поглощать световые волны. В результате черные пластиковые материалы часто сжигаются, а не перерабатываются. Исследователи используют комбинацию разных сенсоров, включая рентгеновские и инфракрасные, для достижения высокой точности в идентификации пластиков, даже при скорости движения материалов до одного метра в секунду.

Технология уже применяется в проекте Car2Car, где разрабатываются концепции автоматического обнаружения материалов в автомобильных деталях, что способствует более эффективной переработке вторичных сырьевых материалов.