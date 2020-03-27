Новые смарт-часы Huawei будут стоит в России на треть дешевле, чем в Европе

Так, уже сегодня любой желающий может сделатьпредзаказ новых “умных” часов у российских ритейлеров. В полноценную продажу девайс поступит совсем скоро, 10 апреля текущего года. Учитывая, что розничная стоимость Huawei GT 2e составляет 11 990 рублей, а в Европе часы продаются по цене в 199 евро, получается, что российская цена примерно на треть ниже, чем за рубежом.