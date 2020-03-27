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Новые смарт-часы Huawei будут стоит в России на треть дешевле, чем в Европе
11 990 рублей вместо 199 евро
В сети появилась информация о том, что Huawei запустила предзаказ своих новых смарт-часов — Huawei GT 2e. Что интересно, в России новинка будет на треть дешевле, чем в Европе.
Так, уже сегодня любой желающий может сделатьпредзаказ новых “умных” часов у российских ритейлеров. В полноценную продажу девайс поступит совсем скоро, 10 апреля текущего года. Учитывая, что розничная стоимость Huawei GT 2e составляет 11 990 рублей, а в Европе часы продаются по цене в 199 евро, получается, что российская цена примерно на треть ниже, чем за рубежом.
Также все те, кто успеет оформить предзаказ, получат в подарок фирменные беспроводные наушники Huawei — Freebuds lite, которые сами по себе, отдельно, стоят 7 990 рублей.