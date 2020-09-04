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Новые смарт-часы Huawei GT2 Pro раскрыли раньше анонса

Их дебют ожидается одновременно с Huawei Mate 40 Pro
Совсем скоро Huawei должна показать свой осенний флагман Mate 40 Pro. Вероятнее всего, вместе с ним компания также покажет и новые смарт-часы — именно их интернет-инсайдеры и раскрыли раньше анонса.

Мало того, что в сети появились изображения GT2 Pro, так еще источники опубликовали и спецификации “умных” часов от китайского техногиганта. Так, устройство оснастили 32 МБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти постоянной, при этом оно также имеет полноценный GPS-модуль, защиту от воды на глубине до 5ATM и аккумулятор на 455 мАч, благодаря которому часы смогут проработать от одного заряда до 14 дней.

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Диаметр Huawei Watch GT2 Pro составляет 46 мм, при этом часы получили 1,39-дюймовый круглый OLED-дисплей с разрешением 454x454 пикселей. На выбор имеется множество видов тренировок, а также возможность считать шаги, измерять пульс и определять уровень стресса пользователя. Ожидается, что часы поступят в продажу практически сразу после анонса по цене около 280 евро.

Автор: Лилик Ми