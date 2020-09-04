Новые смарт-часы Huawei GT2 Pro раскрыли раньше анонса

Мало того, что в сети появились изображения GT2 Pro, так еще источники опубликовали и спецификации “умных” часов от китайского техногиганта. Так, устройство оснастили 32 МБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти постоянной, при этом оно также имеет полноценный GPS-модуль, защиту от воды на глубине до 5ATM и аккумулятор на 455 мАч, благодаря которому часы смогут проработать от одного заряда до 14 дней.