Новые средства РЭБ позволят российской армии подавлять связь НАТО на расстоянии до 5 тысяч километров

Комплекс размещается на семи большегрузных многоосных автомобилях КамАЗ. В систему входят мощные телескопические антенны-мачты, а также низкочастотные антенны-растяжки. Аппаратура автоматически собирает данные об излучателях сигналов в КВ-диапазоне, анализирует и определяет, какие помехи могут их подавить. Диапазон действия комплекса — 5 тысяч км, а при стабильном прохождении сигнала — 8 тысяч. Таким образом, российские комплексы смогут подавлять связь сил НАТО.

В Европе об этом сообщило французское издание Atlantico. Там не только обеспокоены наземной эффективностью «Мурманска-БН», но и говорят о том, что американские истребители F-35 станут неэффективны в силу потери спутниковой связи.