Новые татуировки меняют цвет, когда пациенту пора принять лекарство

Специальные чернила меняют цвет в зависимости от таких параметров, как уровень сахара в крови, а также альбумина или pH. Это означает, что если вы страдаете диабетом и вам нужно измерить уровень сахара в крови, всё, что потребуется — быстро взглянуть на татуировку.

Такие татуировки ещё нуждаются в тестах на людях и пока были испытаны только на коже свиней.

Отметим, что проблема измерения уровня сахара в крови волнует многих. Некоторые IT-компании работают над неинвазивными методами измерения, например Apple с помощью устройств, вроде Apple Watch.