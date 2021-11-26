Новые «убийцы» AirPods Pro оказались в 4 раза дешевле наушников Apple

Из прочих «особенностей» можно отметить Bluetooth 5.2, до 30 часов работы от одного заряда и, главное, цену в 63 доллара (4700 рублей) — именно столько просит Oppo за Enco Free2i на этапе предзаказа. Для сравнения, Apple за AirPods просит почти в 4 раза больше — 250 долларов.