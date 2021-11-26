Новые «убийцы» AirPods Pro оказались в 4 раза дешевле наушников Apple

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Новые «убийцы» AirPods Pro оказались в 4 раза дешевле наушников AppleПри этом «на бумаге» они вряд не уступают «яблочному» гаджету
Компания Oppo накануне анонсировала целый ряд новинок — начиная от смартфонов и заканчивая недорогими телевизорами. Но вместе с тем, китайский бренд представил и новый аналог AirPods Pro — наушники Enco Free2i.
Устройство оснастили 10-миллиметровыми драйверами для качественного звучания. Вместе с тем в наушники также добавили сразу три специальных микрофона, с помощью которых удалось реализовать полноценное активное шумоподавление.
Из прочих «особенностей» можно отметить Bluetooth 5.2, до 30 часов работы от одного заряда и, главное, цену в 63 доллара (4700 рублей) — именно столько просит Oppo за Enco Free2i на этапе предзаказа. Для сравнения, Apple за AirPods просит почти в 4 раза больше — 250 долларов.
Правда, после выхода в рознице, наушники Oppo будут стоить уже 78 долларов (5800 рублей). Но это всё ещё в разы меньше, чем «яблочный» аналог.
Источник: ITHome