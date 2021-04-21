Новые «умные» брелоки Apple AirTags будут бесполезны для слежки за людьми

И вот, как оказалось, новинка совершенно бесполезна для слежки за людьми. По крайней мере теми из них, у кого есть в наличии iPhone, пишет PCMag. А всё дело в том, что если злоумышленник «подкинет» такую метку кому-то, то этот «кто-то» получит на свой iPhone сообщение: «Обнаружен AirTag, который движется вместе с вами».