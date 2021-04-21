Наука и технологии
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Новые «умные» брелоки Apple AirTags будут бесполезны для слежки за людьми
Правда, не обошлось без одного «зелёного “но”»
Накануне вечером компания Apple анонсировала долгожданные метки — AirTag. По своей сути, это «умные» брелоки, предназначенные для слежки за ключами, пультом и прочими предметами, которые часто теряются.
И вот, как оказалось, новинка совершенно бесполезна для слежки за людьми. По крайней мере теми из них, у кого есть в наличии iPhone, пишет PCMag. А всё дело в том, что если злоумышленник «подкинет» такую метку кому-то, то этот «кто-то» получит на свой iPhone сообщение: «Обнаружен AirTag, который движется вместе с вами».
После этого ему предложат отключить чужой AirTag, при этом предварительно узнав точное его расположение. Для этого устройство начнёт воспроизводить звуковой сигнал.
Как Apple планирует защищать от слежки пользователей Android — неизвестно.