Новые «умные» часы Apple Watch научатся измерять температуру

Что интересно, вместе с функциональными нововведениями, нас также ждёт и изменение внешнего вида часов. Судя по прежним утечкам, Apple намерена сделать свои Apple Watch Series 7 похожими на прошлогоднюю линейку iPhone 12 с прямыми углами в дизайне.

Напомним, что в прошлом году анонс новых Apple Watch и iPad состоялся в рамках октябрьской онлайн-презентации.