Новые «умные» часы Apple Watch научатся измерять температуру

Наука и технологии
Сегодня в 14:45
Новые «умные» часы Apple Watch научатся измерять температуруА также уровень глюкозы в крови
Осенью, одновременно с новыми iPad, Apple может представить новое поколение своих «умных» часов — Apple Watch Series 7. Несмотря на то, что многие в сети жалуются на тупиковость подобных устройств в плане развития, яблочная корпорация явно намерена нас всех удивить.
Если верить свежим инсайдам, то осенняя новинка получит сразу две важные функции — определение уровня глюкозы в крови и измерение температуры тела. Об этом рассказал Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Что интересно, вместе с функциональными нововведениями, нас также ждёт и изменение внешнего вида часов. Судя по прежним утечкам, Apple намерена сделать свои Apple Watch Series 7 похожими на прошлогоднюю линейку iPhone 12 с прямыми углами в дизайне.
Напомним, что в прошлом году анонс новых Apple Watch и iPad состоялся в рамках октябрьской онлайн-презентации.