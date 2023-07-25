Новые умные часы Google Pixel Watch 2 получат более дешёвый корпус

Если верить инсайдерам, устройство получит корпус из алюминия вместо нержавеющей стали, использованной в предыдущей модели. Это сделает устройство немного легче, что важно для устройств, ориентированных на фитнес и отслеживание сна.

Вес текущих часов Pixel Watch без ремешка составляет 36 грамм, в то время как новая модель будет весить заметно меньше.

Компания Fitbit, которая принадлежит Google и также использует алюминий в своих умных часах Sense и Versa, уже имеет опыт работы с этим материалом. Например, Sense 2 весит всего 26 грамм без ремешка, что делает его практически невесомым на запястье.

Важно отметить, что корпус из нержавеющей стали на текущих часах Pixel Watch почти не виден, поскольку куполообразное стекло идет от края до края. Поэтому переход Google на алюминий должен быть незначительным.