Новые "умные" часы Huawei раскупили за 1 минуту

Все верно: официальные данные, опубликованные самой компанией, гласят, что первая партия новых “умных” часов, состоящая из 10 тыс устройств, была раскуплена всего лишь за 1 минуту! А это значит, что все те, кто не успел заполучить желаемый гаджет в числе первых, теперь будет вынужден ждать 7-го числа, когда Honor запустит повторные продажи Honor Watch Magic 2.

Напомним, что часы построены на базе фирменного процессора Kirin A1, предназначенного для “умных” гаджетов, а также оснащены круглым AMOLED-дисплеем диаметром 1,39 дюйма. Устройство имеет поддержку 15 различных режимов тренировок, а также может на постоянной основе заниматься мониторингом пульса. Есть также поддержка звонков через сопряженный по Bluetooth смартфон.