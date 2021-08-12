Новые «умные» часы Samsung научились определять уровень жира в теле человека

Наука и технологии
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Новые «умные» часы Samsung научились определять уровень жира в теле человекаЗвучит как функция из какого-то будущего
Накануне вечером прошла большая презентация Samsung — Galaxy Unpacked. На ней компания представила множество интересных новинок, в том числе и новые смарт-часы — Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic.
Казалось бы, чем могут удивить «умные» часы в 2021 году? Наверняка производитель внедрил стандартные для сегмента функции: пульсометр, датчик измерения уровня кислорода в крови, возможно ЭКГ.
Да, всё это есть в линейке Galaxy Watch 4. Но что более интересно, часы также умеют измерять состав человеческого тела! То есть пользователь, используя одни лишь смарт-часы, может узнать массу скелетных мышц, базальную скорость метаболизма, уровень воды и жира в организме.
Отметим, что в России Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic будут продаваться за 19 990 и 27 490 рублей соответственно.