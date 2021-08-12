Новые «умные» часы Samsung научились определять уровень жира в теле человека

Да, всё это есть в линейке Galaxy Watch 4. Но что более интересно, часы также умеют измерять состав человеческого тела! То есть пользователь, используя одни лишь смарт-часы, может узнать массу скелетных мышц, базальную скорость метаболизма, уровень воды и жира в организме.