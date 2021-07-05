Новые умные часы Samsung показали со всех сторон до презентации

Наука и технологии
Сегодня в 11:47
Новые умные часы Samsung показали со всех сторон до презентацииСамого анонса стоит ждать в начале августа
Один из старейших интернет-инсайдеров Эван Бласс, более известный как evleaks, опубликовал свежую порцию утечек. На этот раз касающихся новых смарт-часов Samsung — Galaxy Watch 4 Classic.
Речь идёт о тех самых часах, которые должны стать первыми в портфолио корейского IT-гиганта на базе обновлённой Wear OS, сообщает SamMobile. При этом учитывая, что участие в разработке системы принимали и инженеры Samsung, грядущий анонс должен стать по-настоящему многообещающим.
Отметим, что согласно прежним данным, часы будут стоить в районе 350 евро (30,5 тыс рублей). Презентация Galaxy Unpacked, на которой и покажут новинку, должна пройти уже 11 августа. Помимо Galaxy Watch, ожидаются анонсы Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.