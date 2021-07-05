Новые умные часы Samsung показали со всех сторон до презентации

Речь идёт о тех самых часах, которые должны стать первыми в портфолио корейского IT-гиганта на базе обновлённой Wear OS, сообщает SamMobile. При этом учитывая, что участие в разработке системы принимали и инженеры Samsung, грядущий анонс должен стать по-настоящему многообещающим.