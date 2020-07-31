Новые "умные" часы Xiaomi Redmi Watch анонсируют в ближайшее время

По крайней мере, именно это следует из того, что Redmi Watch прошли все необходимые сертификации в Китае, что, в свою очередь, означает их скорые анонс и выход. Данную версию подтверждает множество интернет-инсайдеров, базирующихся на родине Redmi - в Китае.

Напомним, что от Redmi Watch ждут все те же функции, что есть у Xiaomi Mi Watch, но в немного ином дизайне и по более низкой цене. Стоит отметить, что согласно утечкам, часы также будут работать на базе мобильной операционной системы Google - Wear OS.