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Новые "умные" часы Xiaomi Redmi Watch анонсируют в ближайшее время
Спустя почти год после первых разговор о девайсе
Еще с середины 2019 года по сети ходят разговоры о первых “умных” часах Redmi - Redmi Watch. Слухи стали еще более массовыми после анонса аналогичного устройства от материнской компании бренда. И вот, спустя практически год, появились данные о том, что носимый гаджет Redmi все же анонсируют в самое ближайшее время.
По крайней мере, именно это следует из того, что Redmi Watch прошли все необходимые сертификации в Китае, что, в свою очередь, означает их скорые анонс и выход. Данную версию подтверждает множество интернет-инсайдеров, базирующихся на родине Redmi - в Китае.
Напомним, что от Redmi Watch ждут все те же функции, что есть у Xiaomi Mi Watch, но в немного ином дизайне и по более низкой цене. Стоит отметить, что согласно утечкам, часы также будут работать на базе мобильной операционной системы Google - Wear OS.