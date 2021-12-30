Новые «умные» часы Xiaomi сняли на видео

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Новые «умные» часы Xiaomi сняли на видеоИ выглядят они явно дороже своей настоящей цены
Всего несколько дней назад состоялся анонс новых смарт-часов Xiaomi — Xiaomi Watch S1 — а уже сейчас в сети начали всплывать первые видеоматериалы с новинкой.
Благодаря одному из них мы можем увидеть, как выглядят часы в реальной жизни, на руках у обычного пользователя. Также ролик показал плавность работы интерфейса девайса. Даже в момент прокрутки всех установленных приложений.
Напомним, что корпус Xiaomi Watch S1 выполнен из нержавеющей стали 316L. Размер AMOLED-дисплея часов — 1,43 дюйма. При этом защищает его сапфировое стекло.
В основу девайса лёг чип BES2500BP и 4 ГБ оперативной памяти. Объём внутреннего накопителя — 32 ГБ. По словам самой Xiaomi, автономность часов доходит до 24 дней. И это несмотря на возможность устанавливать сторонние приложения!
Цена Xiaomi Watch S1 начинается от 173 долларов (13 тыс рублей).
Источник: YouTube / Pro Tech City