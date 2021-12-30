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Новые «умные» часы Xiaomi сняли на видео

И выглядят они явно дороже своей настоящей цены

Всего несколько дней назад состоялся анонс новых смарт-часов Xiaomi — Xiaomi Watch S1 — а уже сейчас в сети начали всплывать первые видеоматериалы с новинкой.