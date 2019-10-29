Новые "умные" часы Xiaomi станут заменой смартфону

Что интересно, рекламный слоган на опубликованном постере гласит, что это “действительно умные часы, которые позволят вам выходить в интернет и совершать голосовые звонки без использования смартфона”. Таким образом есть все шансы того, что новая разработка Xiaomi будет не просто “умнее” Amazfit Bip и Amazfit GTS, но еще и сможет заменить пользователю телефон во время пробежек, либо непродолжительного выхода на улицу без смартфона. Напомним, что анонс устройства должен состояться уже 5 ноября. Информации о цене и дате старта продаж пока, к сожалению, нет.