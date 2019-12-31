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Новые "умные" часы Xiaomi засветились на "живых" фото
Выглядят они до боли знакомо
Буквально вчера в сети появились первые данные о новых “умных” часах Xiaomi — Xiaomi Watch Color — а уже сейчас утекли первые “живые” фото новинки.
Как это чаще всего и происходит, свежие утечки были опубликованы в китайской социальной сети Weibo. На изображениях можно отчетливо увидеть внешний вид новых часов, оценить дизайн, а также заметить, что при рекламе часов упор будет делаться на сменность ремешков. Последний пункт, правда, мало кого может удивить в наше время, так как по сути абсолютно все современные часы в том или ином виде оснащены системой для смены ремешков.
Напомним, что чуть ранее стало известно о том, что вероятнее всего в связи со скорым стартом продаж Xiaomi Watch Color, цена на Amazfit GTR заметно так упала. Судя по имеющимся данным, связано это с тем фактом, что новинка от Xiaomi практически 1 в 1 будет повторять как функционал, так и внешний вид часов Amazfit.