Новые "умные" часы Xiaomi засветились на "живых" фото

Как это чаще всего и происходит, свежие утечки были опубликованы в китайской социальной сети Weibo. На изображениях можно отчетливо увидеть внешний вид новых часов, оценить дизайн, а также заметить, что при рекламе часов упор будет делаться на сменность ремешков. Последний пункт, правда, мало кого может удивить в наше время, так как по сути абсолютно все современные часы в том или ином виде оснащены системой для смены ремешков.