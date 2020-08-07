Новые языки начали изучать с помощью наушника

Новинка получила крайне емкое название — tVNS. На русский язык его можно расшифровать как “транскутанная стимуляция блуждающего нерва”. По словам автором проекта, созданный ими гаджет значительно улучшает способность владельца учить новые слова. При этом tVNS не ограничивается лишь лингвистикой — его также можно использовать и в прочих сферах обучения.

В рамках тестирования гаджета, ученые отметили, что носители английского языка стали лучше различать слова и звуки китайского диалекта Мандарин. Данный результат очень важен как минимум потому, что диалект Мандарин считается крайне сложным для изучения, так как в нем присутствует множество тонов, меняющих значения слов.