Новый 2-нм техпроцесс TSMC вызвал рекордный интерес на рынке

Производство 2-нм чипов планируется развернуть в активной фазе к концу 2025 года. Уже сейчас отмечается высокая зрелость технологии, при этом плотность дефектов сравнима с предыдущими поколениями — 3 нм и 5 нм. В основе нового техпроцесса лежит переход к транзисторам типа GAAFET, что позволяет достигать лучшего баланса между производительностью и энергопотреблением. Кроме того, ожидается прирост скорости на 10–15% по сравнению с текущими решениями на базе N3E.

Apple считается крупнейшим заказчиком новой технологии, вероятно, используя ее в будущих моделях iPhone. За ней следуют такие компании, как NVIDIA и AMD. Последняя уже анонсировала, что выпустит процессоры Zen 6 Venice с применением именно этого техпроцесса.