Новый алгоритм для изучения белков поможет в борьбе с раком

По словам ученых, эта технология является революционной для определения крупных белковых структур, но традиционные методы требуют много времени и усилий человека. Cryo2Struct автоматизирует этот процесс, обеспечивая более точные результаты.

Белки, являясь строительными блоками жизни, функционируют как молекулярные машины, и понимание их взаимодействий критически важно для диагностики и лечения заболеваний. Cryo2Struct анализирует крио-ЭМ-изображения и создает 3D-модели белковых комплексов, что позволяет ученым лучше понять их функции.