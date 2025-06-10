Новый алгоритм IBM упростит создание работоспособных квантовых систем

Компания намерена построить такую систему к 2029 году, а к 2033-му — расширить её масштаб до уровня, способного демонстрировать реальное преимущество над классическими машинами.

Проблема в квантовых системах в том, что кубиты — базовые элементы таких компьютеров — очень чувствительны к ошибкам. Чтобы исправлять эти ошибки, обычно приходится использовать значительную часть кубитов, из-за чего на выполнение полезных задач остаётся мало ресурсов.

IBM предложила иную стратегию: вместо того чтобы разрабатывать алгоритмы под теоретические схемы, инженеры исходили из реально достижимых характеристик чипов и уже под них адаптировали подход к коррекции. В результате получен метод, который требует меньше кубитов на исправление ошибок.

Компания планирует создать квантовый компьютер Starling с 200 логическими кубитами в дата-центре в Покипси (штат Нью-Йорк). Это количество уже позволит решать задачи, недоступные классическим машинам.

IBM уверена: теперь всё упирается не в теорию, а в инженерный вызов.