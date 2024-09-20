Новый алгоритм NASA предскажет стихийные бедствия

Nested Fusion позволяет визуализировать сложные данные, что особенно полезно для ученых из различных областей, включая химию, биологию и геологию. Метод объединяет наборы данных с разными разрешениями, создавая одно высококачественное изображение, что ускоряет исследования на поверхности Марса в поисках признаков жизни.

Урайт представил Nested Fusion на Международной конференции по открытию знаний и анализу данных (KDD 2024), где работа получила признание. Алгоритм также может применяться для моделирования климатических изменений и изучения жизни растений и животных на Земле.

Использование Nested Fusion позволяет одному ученому получать предварительные оценки минерального состава образцов всего за несколько часов, в то время как раньше на это уходили дни совместной работы команд.