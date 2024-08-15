Новый алгоритм поможет роботам учитывать человеческую невнимательность

Часто в производственных условиях роботы работают бок о бок с людьми. Однако, люди могут совершать ошибки из-за усталости или невнимательности, что может привести к несчастным случаям. Чтобы предотвратить такие ситуации, ученые разработали алгоритм, который позволяет роботу анализировать поведение человека и принимать соответствующие меры.

Новый алгоритм помогает роботу определять, насколько человек невнимателен. Если робот замечает, что человек не следует правилам безопасности или не обращает внимания на предупреждения, он может изменить свое поведение, чтобы избежать конфликтов. Например, робот может изменить свой маршрут или скорость движения, чтобы не мешать человеку.

Исследователи провели компьютерное моделирование и выяснили, что новый алгоритм позволяет повысить безопасность и эффективность работы роботов. Они планируют продолжить исследования и тестировать алгоритм в реальных условиях.