Новый алгоритм поможет выявить рак кожи лица

BCC обычно растет медленно и редко распространяется на другие органы. Большинство видов BCC поддаются лечению, однако агрессивные формы могут привести к серьезным осложнениям.

Для анализа использовались изображения почти 300 пациентов с подтвержденной базальноклеточной карциномой лица. Шесть опытных дерматологов оценивали клинические и дерматоскопические снимки. На основе полученных данных ученые создали алгоритм, который помогает отличить менее опасные формы BCC от агрессивных.

Исследование показало, что алгоритм эффективно выявляет большинство случаев высокорисковой формы BCC.