Новый алгоритм поможет выявить рак кожи лица

Опубликовано 03 июля 2024, 07:30
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Новый алгоритм поможет выявить рак кожи лицаЧто поможет пациентам получить необходимое лечение быстрее
Ученые из Гётеборгского университета (Швеции) разработали алгоритм, который поможет врачам распознавать агрессивную форму базальноклеточной карциномы (BCC) — самого распространенного вида рака кожи. Благодаря новой разработке пациенты смогут быстрее получать необходимое лечение. Исследование опубликовано в журнале Dermatology Practical & Conceptual.
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BCC обычно растет медленно и редко распространяется на другие органы. Большинство видов BCC поддаются лечению, однако агрессивные формы могут привести к серьезным осложнениям.
Для анализа использовались изображения почти 300 пациентов с подтвержденной базальноклеточной карциномой лица. Шесть опытных дерматологов оценивали клинические и дерматоскопические снимки. На основе полученных данных ученые создали алгоритм, который помогает отличить менее опасные формы BCC от агрессивных.
Исследование показало, что алгоритм эффективно выявляет большинство случаев высокорисковой формы BCC.