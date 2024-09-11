Новый алгоритм приблизил роботов к способности «действовать по интуиции»

Алгоритм объединяет различные подходы к постановке целей и основывается на принципах физики и теории хаоса. Он позволяет роботам создавать собственные цели и адаптироваться к динамике системы без необходимости явных сигналов вознаграждения.

По словам профессора Даниэля Полани, старшего автора исследования, этот алгоритм позволяет роботам действовать более естественно, что может улучшить их взаимодействие с людьми и другими роботами.

Используя концепцию «максимизации возможностей», алгоритм помогает роботам развивать поведенческие модели, аналогичные человеческим и животным, и может быть применен в ситуациях, где роботы недоступны для управления человеком, например, в подземных или межпланетных миссиях.