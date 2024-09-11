Наука и технологии
Опубликовано 11 сентября 2024, 21:02
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Новый алгоритм приблизил роботов к способности «действовать по интуиции»

Они учатся самостоятельно ставить цели и принимать решения
Ученые из Университета Хартфордшира разработали новый алгоритм, который позволяет роботам принимать решения на основе анализа окружающей среды. Исследование опубликовано в журнале PRX Life.
Новый алгоритм приблизил роботов к способности «действовать по интуиции»

© Ferra.ru

Алгоритм объединяет различные подходы к постановке целей и основывается на принципах физики и теории хаоса. Он позволяет роботам создавать собственные цели и адаптироваться к динамике системы без необходимости явных сигналов вознаграждения.

По словам профессора Даниэля Полани, старшего автора исследования, этот алгоритм позволяет роботам действовать более естественно, что может улучшить их взаимодействие с людьми и другими роботами.

Используя концепцию «максимизации возможностей», алгоритм помогает роботам развивать поведенческие модели, аналогичные человеческим и животным, и может быть применен в ситуациях, где роботы недоступны для управления человеком, например, в подземных или межпланетных миссиях.