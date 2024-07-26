Новый алгоритм улучшает выявление аномалии в данных

Новый алгоритм предоставляет новые методы для эффективного поиска аномалий в больших объемах данных, что может быть полезно в таких областях, как кибербезопасность, управление электросетями, выявление дезинформации и медицинская диагностика. Как отметила Джана Доппа, профессор компьютерных наук, эта технология помогает искусственному интеллекту и людям совместно решать задачи обнаружения аномалий.

Алгоритм способен работать с потоковыми данными и улучшает обнаружение аномалий за счет анализа данных пакетами и минимального вмешательства человека. Это особенно важно в условиях, когда требуется быстро реагировать на новые данные, такие как мошенничество или редкие медицинские случаи.