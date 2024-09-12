Новый алгоритм улучшит моделирование квантовых экспериментов

Опубликовано 12 сентября 2024, 20:391 мин.
Новый алгоритм улучшит моделирование квантовых экспериментовЧто может помочь в сочетании квантовых и классических вычислений
Ученые из Чикагского университета и Национальной лаборатории Аргонна разработали классический алгоритм для симуляции экспериментов с выборкой гауссовских бозонов. Этот алгоритм позволяет эффективнее моделировать сложные квантовые системы, открывая новые возможности для сочетания квантовых и классических вычислений.
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Гауссовская выборка бозонов известна как метод демонстрации квантового преимущества — способности квантовых компьютеров выполнять задачи, недоступные для классических систем. Однако шум и потери фотонов усложняют эксперименты, что снижает точность результатов.
Созданный алгоритм учитывает потери фотонов и использует метод тензорных сетей, что делает моделирование квантовых состояний более точным. Ученые смогли превзойти некоторые современные квантовые эксперименты, продемонстрировав эффективность классической симуляции.