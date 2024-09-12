Новый алгоритм улучшит моделирование квантовых экспериментов

Что может помочь в сочетании квантовых и классических вычислений

Ученые из Чикагского университета и Национальной лаборатории Аргонна разработали классический алгоритм для симуляции экспериментов с выборкой гауссовских бозонов. Этот алгоритм позволяет эффективнее моделировать сложные квантовые системы, открывая новые возможности для сочетания квантовых и классических вычислений.