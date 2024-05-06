Новый алгоритм ускорит климатические модели в 10 раз

Для запуска модели требуется, чтобы она достигла стабильного состояния, что может занять несколько месяцев на суперкомпьютере. Новый алгоритм может сократить это время в десять раз, с нескольких месяцев до недели. Это позволит ученым экономить время и энергию, а также проводить более подробные моделирования.

Более быстрые моделирования позволят ученым улучшить точность климатических прогнозов. В настоящее время климатические модели не могут учитывать явления, происходящие в океане в масштабах менее 110 километров. Новый алгоритм позволит создавать модели с более высоким пространственным разрешением, что даст более точные прогнозы повышения уровня моря, штормовых волн и силы ураганов.

Разработчик алгоритма надеется, что его изобретение будет использоваться в следующем докладе МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата), который ожидается в 2029 году.