Новый AliExpress? Ozon попытается привлечь на площадку 100 тыс китайских продавцов уже к 2024 году

Такой ход достаточно логичен, что наш рынок покинули такие крупные игроки как H&M, Apple и ИКЕА. Отметим, что ряд больших продавцов из Китая уже начали выставлять на площадке товары китайского производства, такие как бытовая техника, кухонная утварь и автомобильные запчасти.

Сообщается, что на сегодняшний день более 90% товаров, представленных в разделе Ozon Global, поступают от китайских партнёров. К 2024 году их число может достигнуть 100 000.

Только за первые три квартала 2022 года их продажи выросли в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Отметим, что несмотря на первоначальные прогнозы дефицита товаров и экономического краха, российская экономика избежала коллапса и продолжает импортировать товары из Китая и Турции. В 2022 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордно высокого уровня в 190 млрд долларов.