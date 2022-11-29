Новый американский бомбардировщик-невидимку В-21 назвали самолётом шестого поколения

22:35, 29 ноября 2022
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Новый американский бомбардировщик-невидимку В-21 назвали самолётом шестого поколенияПо ряду характеристик
Президент подразделения авиационных систем Northrop Grumman Том Джонс рассказал о том, что новый стелс-бомбардировщик B-21 Raider, созданный компанией, по ряду характеристик можно назвать самолётом шестого поколения.
Фото: Thedrive.com
B-21 Raider будет представлен 2 декабря в Палмдейле, штат Калифорния. Это первый самолёт шестого поколения, который поставят на вооружение ВВС США. Джонс подчеркнул, что в силу используемых технологий малозаметности, использования открытой архитектуры и технологий объединённой системы управления всеми доменами, позволяет классифицировать B-21 как самолёт шестого поколения.
Дополнительные испытания бомбардировщика пройдут в 2023 году, лётные испытания будут проводиться на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.