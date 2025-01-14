Новый анализ крови с помощью ИИ поможет выявить рак на ранней стадии

TriOx использует передовые методы анализа ДНК и машинное обучение, чтобы обнаруживать мельчайшие признаки рака в крови. Новый подход делает тест высокочувствительным и надежным, позволяя различать наличие и отсутствие рака у пациентов с точностью 94,9% и специфичностью 88,8%. Такие показатели минимизируют риск ложных диагнозов, помогая избежать ненужных процедур для здоровых людей и ускорить лечение для пациентов с раком.

Тест был протестирован на образцах крови пациентов с подозрением на рак, а также на здоровых участниках. Среди выявленных типов рака — колоректальный, рак пищевода, поджелудочной железы, почек, яичников и молочной железы. В отличие от существующих методов, которые обычно оценивают только одну или две характеристики ДНК, TriOx анализирует весь геном, что значительно повышает его эффективность.