Новый ассистент от Google научили понимать все, что «видит» ваш смартфон

Новый ассистент от Google научили понимать все, что «видит» ваш смартфонВот оно, будущее!
Этот новый ассистент будет доступен на смартфонах Google Pixel через приложение Gemini уже в этом году.
В демонстрации на Google I/O было показано, как Gemini анализирует окружающую обстановку и делает предположения о происходящем, подобно тому, как это делает ChatGPT.
Google продемонстрировал, как искусственный интеллект может идентифицировать районы, помогать пользователям понимать код и даже придумывать названия для группы с тигром и собакой в кадре.
Project Astra обладает многомодальностью, что позволяет ему обрабатывать и объединять различные типы данных, такие как видео и текст, для более полного понимания контекста.
В ходе презентации Google показала, как ассистент распознает очки на человеке в реальном времени с помощью камеры смартфона.
И хоть точная дата релиза Project Astra пока неизвестна, компания стремится как можно скорее предоставить его пользователям.