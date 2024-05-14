Новый ассистент от Google научили понимать все, что «видит» ваш смартфон

Этот новый ассистент будет доступен на смартфонах Google Pixel через приложение Gemini уже в этом году.

В демонстрации на Google I/O было показано, как Gemini анализирует окружающую обстановку и делает предположения о происходящем, подобно тому, как это делает ChatGPT.

Google продемонстрировал, как искусственный интеллект может идентифицировать районы, помогать пользователям понимать код и даже придумывать названия для группы с тигром и собакой в кадре.

Project Astra обладает многомодальностью, что позволяет ему обрабатывать и объединять различные типы данных, такие как видео и текст, для более полного понимания контекста.

В ходе презентации Google показала, как ассистент распознает очки на человеке в реальном времени с помощью камеры смартфона.

И хоть точная дата релиза Project Astra пока неизвестна, компания стремится как можно скорее предоставить его пользователям.