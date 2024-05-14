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Наука и технологии
Опубликовано 14 мая 2024, 21:12
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Новый ассистент от Google научили понимать все, что «видит» ваш смартфон

Вот оно, будущее!
На конференции Google I/O был представлен новый ИИ-проект под названием Project Astra, который может стать серьезным конкурентом модели GPT-4 от OpenAI.
Новый ассистент от Google научили понимать все, что «видит» ваш смартфон
© XDA-Developers

Этот новый ассистент будет доступен на смартфонах Google Pixel через приложение Gemini уже в этом году.

В демонстрации на Google I/O было показано, как Gemini анализирует окружающую обстановку и делает предположения о происходящем, подобно тому, как это делает ChatGPT.

Google продемонстрировал, как искусственный интеллект может идентифицировать районы, помогать пользователям понимать код и даже придумывать названия для группы с тигром и собакой в кадре.

Project Astra обладает многомодальностью, что позволяет ему обрабатывать и объединять различные типы данных, такие как видео и текст, для более полного понимания контекста.

В ходе презентации Google показала, как ассистент распознает очки на человеке в реальном времени с помощью камеры смартфона.

И хоть точная дата релиза Project Astra пока неизвестна, компания стремится как можно скорее предоставить его пользователям.

Источник:XDA-Developers
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
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#Google