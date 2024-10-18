Новый бенчмарк решит самые сложные квантовые задачи

Квантовые системы сложны и трудоемки для моделирования, особенно когда речь идет о поиске основного состояния системы. Традиционно ученые использовали такие методы, как квантовое Монте-Карло и тензорные сети, но не было универсального способа сравнения их эффективности. V-score предлагает согласованный метод оценки различных квантовых методов на одной и той же проблеме, облегчая выбор наиболее подходящего подхода.

Бенчмарк основывается на двух ключевых показателях: энергии квантовой системы и ее колебаниях. Чем ниже энергия и меньше колебания, тем точнее решение. Применив V-score к разнообразным квантовым системам, исследователи выявили, что однородные системы легче решать, чем более сложные, что открывает новые возможности для квантовых вычислений в будущем.