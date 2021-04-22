Новый безрамочный фитнес-браслет Huawei Band 6 привезли в Россию

Huawei Band 6 представлен сразу в нескольких цветовых вариантах — «графитовый черный», «янтарный восход», «розовая сакура» и «насыщенный зеленый». Что же касательно автономности девайса, то она также приятно радует. По словам представителей компании, браслет может прожить от одного заряда до 14 дней.