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Новый безрамочный фитнес-браслет Huawei Band 6 привезли в Россию
Предзаказ стартует уже 29 апреля
Компания Huawei привезла в Россию одно из самых интересных устройств на рынке фитнес-браслетов — Huawei Band 6. Устройство получило безрамочный дизайн, которого удалось добиться за счёт крупного AMOLED-дисплея.
Его размеры — 1,47 дюйма. При этом в общей сложности экран занимается 64% фронтальной поверхности устройства. Из прочих интересных особенностей новинки можно отметить функцию круглосуточного мониторинга уровня насыщения крови кислородом SpO2 и 96 профессиональных режимов анализа данных тренировок.
Huawei Band 6 представлен сразу в нескольких цветовых вариантах — «графитовый черный», «янтарный восход», «розовая сакура» и «насыщенный зеленый». Что же касательно автономности девайса, то она также приятно радует. По словам представителей компании, браслет может прожить от одного заряда до 14 дней.
Предзаказ Huawei Band 6 стартует 29 апреля, а в свободную продажу новинка поступит уже 13 мая. Цена устройства — 3990 рублей.