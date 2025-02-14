Новый биомаркер поможет предсказывать агрессивность рака

Новая методика основывается на передовой технологии, разработанной в лаборатории профессора Стивена Хеникова. Метод CUTAC (Cleavage Under Targeted Accessible Chromatin) позволяет ученым получать качественные данные об активности генов даже из образцов тканей, сохраненных десятилетиями в формате FFPE (фиксированные формалином и залитые парафином). Обычно такие образцы недоступны для стандартных методов РНК-секвенирования из-за быстрой деградации РНК, но новый подход позволил напрямую измерить активность транскрипции генов, в том числе тех, которые ранее игнорировались.

Команда ученых проанализировала 36 образцов опухолей менингиомы и сопоставила результаты с данными почти 1300 клинических образцов. Полученные результаты показали, что уровень RNAPII на генах-гистонах не только различает раковые ткани от нормальных, но и коррелирует с клиническими показателями агрессивности опухолей, предсказывая риск быстрого рецидива и хромосомные нарушения. Подобные результаты были получены и при изучении образцов рака молочной железы, что подтверждает потенциал нового метода в различных типах злокачественных новообразований.

По мнению исследователей, выявленный биомаркер может стать основой для создания новых диагностических тестов и поможет врачам в подборе индивидуальных схем лечения.