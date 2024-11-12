Новый биомаркер поможет прогнозировать прогрессирование болезни Паркинсона

Исследование, опубликованное в журнале npj Parkinson’s Disease, показало, что уровень ecto-GPR37 значительно увеличивается у пациентов с медленным прогрессированием болезни. Это открытие может сыграть важную роль в лечении Паркинсона, поскольку позволяет врачам различать пациентов с быстрым и медленным течением заболевания, что требует разных подходов в терапии.

Болезнь Паркинсона характеризуется нарушениями движений, такими как тремор и ригидность. Пациенты с быстрым прогрессированием страдают от более интенсивного ухудшения состояния, тогда как у людей с медленным течением болезнь развивается постепенно, и они могут долго сохранять функциональные возможности.

С помощью этого биомаркера врачи смогут более точно прогнозировать течение заболевания и адаптировать лечение в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. На данный момент ученые планируют расширить исследование, включая более широкие группы пациентов и международные клиники для дальнейшей валидации этих результатов.