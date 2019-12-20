Новый чайник Xiaomi способен вскипятить воду за 3 секунды

Да, это звучит как-то не очень правдоподобно, но в источнике новости прямо так и говорится: чайнику нужно всего 3 секунды, чтобы довести воду до температуры кипения. Вполне вероятно, что в реальности данный показатель все же будет отличаться от заявленного, но если все же источник все правильно понял и написал, то в таком случае Xiaomi выпустила по-настоящему необычное и прорывное для быта устройство.