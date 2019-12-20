Наука и технологии
Сегодня 15:30
Новый чайник Xiaomi способен вскипятить воду за 3 секунды
При этом устройство не такое уж и дорогое
Xiaomi представила новый чайник, финансирование которого планируется через собственную платформу компании по коллективному сбору средств. Устройство в первую очередь интересно своей способностью довести температуру воды до 100 ℃ всего лишь за 3 секунды.
Да, это звучит как-то не очень правдоподобно, но в источнике новости прямо так и говорится: чайнику нужно всего 3 секунды, чтобы довести воду до температуры кипения. Вполне вероятно, что в реальности данный показатель все же будет отличаться от заявленного, но если все же источник все правильно понял и написал, то в таком случае Xiaomi выпустила по-настоящему необычное и прорывное для быта устройство.
Как всегда, на стадии сбора средств на производство, новинка обойдется дешевле, чем после официального старта продаж. Так, если вложиться в чайник сейчас, то он обойдется в 42 доллара, в то время как после его цена будет составлять уже 56 долларов.