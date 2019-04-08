Новый цифровой разведкомплекс армии РФ вычисляет диверсантов на расстоянии до 10 км

Новейший оптико-электронный комплекс разведки «Ирония» впервые сняли во время учений спецназа на полигоне под Новосибирском. Роликом поделился телеканал «Звезда».

Во время маневров разведгруппа должна была обнаружить скрытый командный пункт и пусковые установки крылатых ракет в глубоком тылу противника. Военные из новосибирской бригады спецназа впервые использовали на учениях многофункциональный комплекс разведки «Ирония-М».

На передней панели «Иронии» расположены три объектива — видеокамеры, тепловизора и лазерного дальномера. Благодаря разным системам просматривать местность можно как днём, так и ночью, на расстоянии до десяти километров.

Во время учений приближение диверсантов было обнаружено с помощью датчиков движения, также входящие в состав комплекса «Ирония-М». В результате, снайпер успешно остановил диверсантов. При этом задача была выполнена: координаты пусковых установок противника переданы артиллеристам, а разведчики покинули опасный район.