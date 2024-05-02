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Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2024, 23:30
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Новый датчик поможет врачам точнее следить за кислородом в крови

Он крепится к дыхательной маске
Немецкие ученые разработали новый датчик, который позволит врачам более точно следить за уровнем кислорода в крови пациентов. Существующие методы измерения уровня кислорода с помощью пульсоксиметров не всегда бывают точными.
Новый датчик поможет врачам точнее следить за кислородом в крови

© Ferra.ru

Новый датчик крепится к дыхательной маске или трубке вентиляции и измеряет содержание кислорода в выдохе человека. По свечению специального покрытия датчика можно определить, насколько насыщена кислородом кровь пациента.

Разработчики уверены, что их изобретение поможет врачам лучше контролировать состояние пациентов, особенно тех, кто нуждается в искусственной вентиляции легких. Новый датчик безболезненный и простой в использовании, он может стать незаменимым инструментом для медиков.

Сейчас ученые продолжают изучать возможности датчика и планируют провести дополнительные испытания. В будущем этот датчик может использоваться не только в больницах, но и на дому пациентами с хроническими заболеваниями легких.

Новый датчик поможет врачам точнее следить за кислородом в крови
© Fraunhofer IPM
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#медицина
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#разработка
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#здоровье