Новый датчик поможет врачам точнее следить за кислородом в крови

Новый датчик крепится к дыхательной маске или трубке вентиляции и измеряет содержание кислорода в выдохе человека. По свечению специального покрытия датчика можно определить, насколько насыщена кислородом кровь пациента.

Разработчики уверены, что их изобретение поможет врачам лучше контролировать состояние пациентов, особенно тех, кто нуждается в искусственной вентиляции легких. Новый датчик безболезненный и простой в использовании, он может стать незаменимым инструментом для медиков.

Сейчас ученые продолжают изучать возможности датчика и планируют провести дополнительные испытания. В будущем этот датчик может использоваться не только в больницах, но и на дому пациентами с хроническими заболеваниями легких.