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Новый датчик превращает металл, стекло и прочие поверхности в сенсорную панель
Разработанный датчик является самым маленьким в мире
Специалисты компании UltraSense продемонстрировали миниатюрный однокристальный ультразвуковой датчик, который способен реагировать на касания и движения даже через толстые слои различных поверхностей. По словам представителей компании, данный датчик на сегодняшний день, является самым маленьким в мире.
Ожидается, что уникальные датчики UltraSense в серийных потребительских и промышленных устройствах появятся уже в следующем году.
Компания UltraSense сообщает, что механизм работы заключается в передаче ультразвукового луча через поверхность и изменении акустического импеданса поверхности при прикосновениях. Так, анализируя отраженный сигнал, система может самостоятельно распознавать касания и определять его силу.
”Мы видели, как меняется принцип взаимодействия с нашими устройствами, цифровое заменяет механическое, ускоряется переход к управлению с помощью виртуальных кнопок и жестов. До сих пор ультразвук не использовался в пользовательских интерфейсах таким способом”, — поделился глава UltraSense Systems Мо Магсудниа.