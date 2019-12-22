Новый датчик превращает металл, стекло и прочие поверхности в сенсорную панель

Ожидается, что уникальные датчики UltraSense в серийных потребительских и промышленных устройствах появятся уже в следующем году.

Компания UltraSense сообщает, что механизм работы заключается в передаче ультразвукового луча через поверхность и изменении акустического импеданса поверхности при прикосновениях. Так, анализируя отраженный сигнал, система может самостоятельно распознавать касания и определять его силу.

”Мы видели, как меняется принцип взаимодействия с нашими устройствами, цифровое заменяет механическое, ускоряется переход к управлению с помощью виртуальных кнопок и жестов. До сих пор ультразвук не использовался в пользовательских интерфейсах таким способом”, — поделился глава UltraSense Systems Мо Магсудниа.