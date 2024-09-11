Новый датчик улучшит диагностику астмы

Разработанный датчик сочетает в себе глубокое обучение и чувствительный сенсор, который может автоматически обнаруживать хрипы — высокочастотные звуки, характерные для воспаления и отека дыхательных путей. В отличие от традиционных цифровых стетоскопов, которые могут улавливать посторонний шум, этот сенсор минимизирует искажения и фоновый шум.

Новый датчик позволяет точнее определять различные варианты хрипов и треска, что повышает точность диагностики и снижает риск ошибок, отметили ученые.

В рамках пилотного исследования пациенты носили миниатюрные датчики на груди, что позволяло записывать данные о дыхательных звуках и сравнивать их с записями, полученными с помощью цифровых стетоскопов. Глубокое обучение, использующее данные с датчика, показало лучшую точность и чувствительность в выявлении хрипов по сравнению со стандартными методами.