Новый дверной замок Xiaomi получил встроенную камеру и режим ночного видения

Новый дверной замок Xiaomi получил встроенную камеру и режим ночного виденияЦена, внезапно, не кусается
Xiaomi представила новую версию своего умного дверного замка, Xiaomi E20 Cat Eye, оборудованного встроенной камерой и функцией ночного видения.
Новинка отличается от предыдущей модели улучшенной функциональностью, предлагая пользователям дополнительный уровень безопасности и удобства.
Ключевым нововведением является 2.3-мегапиксельная камера с возможностью полноцветного ночного видения.
Эта функция позволяет принимать видеозвонки и даже конвертировать голос человека внутри помещения, что особенно полезно для безопасности, например, когда в доме остается ребенок.
Xiaomi E20 Cat Eye также может функционировать как сигнализация, записывая в реальном времени происходящее за дверью.
Для открытия замка предусмотрено несколько методов: сканирование отпечатка пальца с помощью технологии AI 3D, ввод постоянного или одноразового пароля, использование NFC, Bluetooth или обычного ключа.
Предзаказ на Xiaomi E20 Cat Eye уже доступен за $184, пока только на территории Китая.