Новый дверной замок Xiaomi получил встроенную камеру и режим ночного видения

Новинка отличается от предыдущей модели улучшенной функциональностью, предлагая пользователям дополнительный уровень безопасности и удобства.

Ключевым нововведением является 2.3-мегапиксельная камера с возможностью полноцветного ночного видения.

Эта функция позволяет принимать видеозвонки и даже конвертировать голос человека внутри помещения, что особенно полезно для безопасности, например, когда в доме остается ребенок.

Xiaomi E20 Cat Eye также может функционировать как сигнализация, записывая в реальном времени происходящее за дверью.

Для открытия замка предусмотрено несколько методов: сканирование отпечатка пальца с помощью технологии AI 3D, ввод постоянного или одноразового пароля, использование NFC, Bluetooth или обычного ключа.

Предзаказ на Xiaomi E20 Cat Eye уже доступен за $184, пока только на территории Китая.